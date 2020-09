Ridotta la pena allo stupratore: la vittima era «troppo disinvolta» (Di venerdì 18 settembre 2020) La Corte d’Appello di Milano ha abbassato a 4 anni e 4 mesi l’iniziale condanna di uno stupratore a cinque anni di carcere, stabilita dal tribunale di Monza. Secondo i giudici in un «contesto familiare degradato» e «caratterizzato da anomali quali le relazioni della donna con altri uomini», il condannato, un uomo, 63 anni, di nazionalità rumena, sarebbe stato «esasperato dalla condotta troppo disinvolta della donna». Un comportamento che l’uomo «aveva passivamente subìto sino a quel momento». Leggi su vanityfair (Di venerdì 18 settembre 2020) La Corte d’Appello di Milano ha abbassato a 4 anni e 4 mesi l’iniziale condanna di uno stupratore a cinque anni di carcere, stabilita dal tribunale di Monza. Secondo i giudici in un «contesto familiare degradato» e «caratterizzato da anomali quali le relazioni della donna con altri uomini», il condannato, un uomo, 63 anni, di nazionalità rumena, sarebbe stato «esasperato dalla condotta troppo disinvolta della donna». Un comportamento che l’uomo «aveva passivamente subìto sino a quel momento».

