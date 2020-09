Referendum, netto endorsement del premier. Conte voterà Sì al taglio dei parlamentari. “Valorizzerà in termini anche di autorevolezza i lavori parlamentari” (Di venerdì 18 settembre 2020) Alla vigilia del Referendum sul taglio dei parlamentari il premier Giuseppe Conte ribadisce il suo sì. “Io voterò a Roma e, come già ho preannunciato, al Referendum voterò sì. Non vedo nel taglio dei parlamentari una riduzione della rappresentatività. Se corredato con un percorso riformatore, può essere il primo passaggio per valorizzare in termini anche di autorevolezza i lavori parlamentari”, ha dichiarato il presidente del Consiglio nel corso di una visita a una scuola romana di periferia. “La scuola può ripartire solo con un grande sforzo collettivo di tutti, noi ci siamo”, ha aggiunto ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 18 settembre 2020) Alla vigilia delsuldeiilGiusepperibadisce il suo sì. “Io voterò a Roma e, come già ho preannunciato, alvoterò sì. Non vedo neldeiuna riduzione della rappresentatività. Se corredato con un percorso riformatore, può essere il primo passaggio per valorizzare indi”, ha dichiarato il presidente del Consiglio nel corso di una visita a una scuola romana di periferia. “La scuola può ripartire solo con un grande sforzo collettivo di tutti, noi ci siamo”, ha aggiunto ...

C’è chi dice Sì, c’è chi dice No. Il referendum costituzionale sul taglio del numero dei parlamentari, quasi a sorpresa, riaccende il dibattito tra politici e giuristi. Dopo 10 mesi dall’ultimo, sosta ...

18 set 2020

Con gli ultimi comizi sparsi a pioggia su regioni e televisioni, si chiude oggi la prima campagna elettorale ai tempi del Covid. Ci tocca in sorte di vivere anche questa esperienza: ai seggi con masch ...

Elezioni regionali 2020, referendum e scuola: il governo è alla prova

Le divisioni sul referendum: Ora che persino i partiti della maggioranza ... Il tutto in previsione di un netto calo di consensi previsto dai sondaggi alle regionali 2020. Meglio per gli altri ...

