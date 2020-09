Querelle sull’acqua | Mastella rassicura i cittadini con un messaggio VIDEO

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 18 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto “Dai primi accertamenti condotti dalla competente Azienda Sanitaria Locale è emerso che l’agente rivenuto nella fontana di via Piccinato sarebbe un batterio, lo Pseudomonas Aeruginosa, che viene generalmente ricercato nelle acque minerali e che invece, di routine, non è ricercato negli esami sulle risorse da acquedotto, non essendo tale analisi nemmeno richiesta dalla legge 31/2001 che disciplina la materia”. Così il sindaco di Benevento Clementeche ha inoltre spiegato che: “Il provvedimento di interruzione dell’uso umano delle acque fornite in quella zona, costituisce una misura di eccezionale e straordinaria salvaguardia della salute pubblica. Un’interruzione precauzionale a tutela deiche spero di poter annullare già nelle prossime ...