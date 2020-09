Provincia di Benevento, doppio provvedimento in materia di forestazione (Di venerdì 18 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Due provvedimenti sono stati approvati dal Presidente della Provincia di Benevento, Antonio Di Maria, in materia di forestazione. Con il primo è stata approvata la Convenzione regolante i rapporti tra la Regione Campania e la Provincia di Benevento per l’attuazione di uno stralcio del Piano Forestale Territoriale 2018-2020 previsto dalla legge regionale n.11/96. La Convenzione, che impegna risorse del POR Campania FESR 2014-2020, concerne il progetto strategico “Green Infrastructures Forestali anno 2020”. Sono ammesse a finanziamento interventi per complessivi € 749.950,00 per realizzare opere di sistemazione dei sentieri naturalistici e dell’antica viabilità rurale; ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 18 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Due provvedimenti sono stati approvati dal Presidente delladi, Antonio Di Maria, indi. Con il primo è stata approvata la Convenzione regolante i rapporti tra la Regione Campania e ladiper l’attuazione di uno stralcio del Piano Forestale Territoriale 2018-2020 previsto dalla legge regionale n.11/96. La Convenzione, che impegna risorse del POR Campania FESR 2014-2020, concerne il progetto strategico “Green Infrastructures Forestali anno 2020”. Sono ammesse a finanziamento interventi per complessivi € 749.950,00 per realizzare opere di sistemazione dei sentieri naturalistici e dell’antica viabilità rurale; ...

LucyMilano92 : RT @saldiacono: @Solocarmen1 Ed io disoccupato da 5 anni giro tutta la provincia di Benevento a cercare lavoro e tutti mi dicono che non c'… - Solocarmen1 : RT @saldiacono: @Solocarmen1 Ed io disoccupato da 5 anni giro tutta la provincia di Benevento a cercare lavoro e tutti mi dicono che non c'… - occhio_notizie : La situazione in provincia di Benevento - Fremondoweb : RT @Fremondoweb: MESSAGGIO PROMOZIONALE - SPAZIO ELETTORALE NEL TERRITORIO, PER IL TERRITORIO --- ?? Il prossimo 20/21 Settembre potrete v… - saldiacono : @Solocarmen1 Ed io disoccupato da 5 anni giro tutta la provincia di Benevento a cercare lavoro e tutti mi dicono ch… -

Ultime Notizie dalla rete : Provincia Benevento Benevento, Vigorito: asse con la provincia sannita Ottopagine Il tenente colonnello Ragucci nuovo Capo ufficio comando

TERAMO – Il tenente colonnello Roberto Ragucci, originario di Benevento, è il nuovo Capo Ufficio Comando Provinciale Carabinieri di Teramo, in sostituzione del tenente colonnello Massimiliano Speranza ...

capo ufficio comando carabinieri teramo

Carabinieri: arriva da Ortona in sostituzione del pari grado De Luca trasferito a Bari TERAMO – Il tenente colonnello Roberto Ragucci, originario di Benevento, è il nuovo Capo Ufficio Comando Provinci ...

Covid19 Campania, la situazione dei ricoveri in terapia intensiva per provincia

Aumentano i ricoveri in terapia intensiva per il Coronavirus in Campania. Si tratta dei casi con sintomi più gravi, tali da richiedere che i pazienti vengano intubati. Attualmente in tutta la regione ...

TERAMO – Il tenente colonnello Roberto Ragucci, originario di Benevento, è il nuovo Capo Ufficio Comando Provinciale Carabinieri di Teramo, in sostituzione del tenente colonnello Massimiliano Speranza ...Carabinieri: arriva da Ortona in sostituzione del pari grado De Luca trasferito a Bari TERAMO – Il tenente colonnello Roberto Ragucci, originario di Benevento, è il nuovo Capo Ufficio Comando Provinci ...Aumentano i ricoveri in terapia intensiva per il Coronavirus in Campania. Si tratta dei casi con sintomi più gravi, tali da richiedere che i pazienti vengano intubati. Attualmente in tutta la regione ...