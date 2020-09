Picnic musicale con Piero Sidoti domenica 20 settembre (Di venerdì 18 settembre 2020) alle ore 18.Il prossimo fine settimana saranno tre gli appuntamenti musicali sul Colle di San Leonardo di Variano.In un periodo di cambiamenti ed incertezze che riguardano tutti, il comune di Basiliano, in collaborazione con la Pro Variano, la Pro Blessano e l’associazione Stage Plan, ha deciso di non rinunciare a organizzare una rassegna che negli anni ha avuto la forza di ritagliarsi uno spazio sempre più concreto nel panorama culturale del Medio Friuli, ma anzi di rinnovarla. Il programma comprenderà come sempre appuntamenti per un pubblico eterogeneo, tra musica, eventi sociali e letteratura, per assistere ai quali sarà necessaria la prenotazione fino al raggiungimento dei posti disponibili. I Picnic musicaliLa rassegna, che ha come scopo quello di proporre eventi culturali nelle frazioni del Comune di Basiliano nell’ottica della ... Leggi su udine20 (Di venerdì 18 settembre 2020) alle ore 18.Il prossimo fine settimana saranno tre gli appuntamenti musicali sul Colle di San Leonardo di Variano.In un periodo di cambiamenti ed incertezze che riguardano tutti, il comune di Basiliano, in collaborazione con la Pro Variano, la Pro Blessano e l’associazione Stage Plan, ha deciso di non rinunciare a organizzare una rassegna che negli anni ha avuto la forza di ritagliarsi uno spazio sempre più concreto nel panorama culturale del Medio Friuli, ma anzi di rinnovarla. Il programma comprenderà come sempre appuntamenti per un pubblico eterogeneo, tra musica, eventi sociali e letteratura, per assistere ai quali sarà necessaria la prenotazione fino al raggiungimento dei posti disponibili. ImusicaliLa rassegna, che ha come scopo quello di proporre eventi culturali nelle frazioni del Comune di Basiliano nell’ottica della ...

I Giardini con vista sul ponte di Tiberio. Prende il via oggi a borgo San Giuliano la nuova edizione di Giardini d’autore. Il parco e la nuova piazza sull’acqua davanti al ponte saranno il cuore della ...

Notwist / Consequence Quando è tutta agghindata per i concerti, Villa Ada non sembra nemmeno essere lei. I prati sui quali ti sei sdraiato mille volte diventano dei saloni all'aperto ...

Saranno tre gli appuntamenti curati dal festival musicale Blessound, quest’anno sul Colle di San Leonardo a Variano: protagonisti Doro Gjat, Gian Maria Accusani e Piero Sidoti, tre artisti friulani pe ...

Saranno tre gli appuntamenti curati dal festival musicale Blessound, quest'anno sul Colle di San Leonardo a Variano: protagonisti Doro Gjat, Gian Maria Accusani e Piero Sidoti, tre artisti friulani pe ...