Paolo Simoncelli: "Lo spirito di Marco è sempre con noi" (Di venerdì 18 settembre 2020) Paolo Simoncelli, padre di Marco e fondatore della squadra di motociclismo italiana SIC58 Squadra Corse, parla del figlio con commozione. Leggi su feedpress.me (Di venerdì 18 settembre 2020), padre die fondatore della squadra di motociclismo italiana SIC58 Squadra Corse, parla del figlio con commozione.

wthizdat : RT @DAZN_IT: La grande eredità lasciata dal Sic ?? Paolo Simoncelli e Tatsuki Suzuki spiegano l‘importanza di Marco per la SIC58 squadra c… - Vanganel : RT @DAZN_IT: La grande eredità lasciata dal Sic ?? Paolo Simoncelli e Tatsuki Suzuki spiegano l‘importanza di Marco per la SIC58 squadra c… - twMirandolina : RT @DAZN_IT: La grande eredità lasciata dal Sic ?? Paolo Simoncelli e Tatsuki Suzuki spiegano l‘importanza di Marco per la SIC58 squadra c… - simcopter : RT @DAZN_IT: La grande eredità lasciata dal Sic ?? Paolo Simoncelli e Tatsuki Suzuki spiegano l‘importanza di Marco per la SIC58 squadra c… - teamSic58 : RT @DAZN_IT: La grande eredità lasciata dal Sic ?? Paolo Simoncelli e Tatsuki Suzuki spiegano l‘importanza di Marco per la SIC58 squadra c… -