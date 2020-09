Mondocane | iniziano le riprese del film con Alessandro Borghi ambientato in un triste futuro

(Di venerdì 18 settembre 2020) Ledi, ildiretto daCelli, sono appena iniziate a Roma e Taranto e dureranno circa 7 settimane. La pellicola è prodotta da Groenlandia (la casa di produzione che ha prodotto anche Il Primo Re e Smetto Quando Voglio) in collaborazione con Rai Cinema. La trama diSecondo le prime informazioni, si tratterà di un, in cui reciteràin unprossimo. Taranto è una città fantasma in cui nessuno ha il coraggio di entrare, neanche la polizia. All’interno dell’area vivono i più poveri, che lottano costantemente per la sopravvivenza. Un gang criminale, le Formiche, sono guidate da un ...

In un futuro non molto lontano, Taranto è una città fantasma cinta dal filo spinato in cui nessuno, nemmeno la Polizia, si azzarda a entrare. Sono rimasti i più poveri che lottano per la sopravvivenza ...Primo ciak battuto per l'opera prima di Alessandro Celli, prodotta dalla Groenlandia di Matteo Rovere. Protagonista di film come Non essere cattivo, Sulla mia pelle e Il primo re, e di serie come Subu ...Prodotto da Matteo Rovere, e dalla Groenlandia in collaborazione con Rai Cinema, Mondocane, opera prima di Alessandro Celli, ha ufficialmente iniziato le riprese, che si svolgeranno nell’arco di 7 set ...