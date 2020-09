L’Eyebrows Building è la nuova tendenza sopracciglia del 2021

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 18 settembre 2020) Nuovo trend per leCambia la stagione e cambiano i trend,incluse: ilè l’anno del Brows! Scopriamo in cosa consiste. Una tecnicae innovativa che nasce a Verona, nel popolare (e amatissimo dalle web star) salone di bellezza Amapola. L’Eyebrowsè una vera e propria “ricostruzione a base di keratina”, in grado di donare corpo, volume, lucentezza e colore a tutti i tipi di, anche le più indisciplinate! Superati i caldi i mesi estivi, abbiamo notato che molti volti noti, italiani e non, hanno radicalmente cambiato lo stile e la forma delle proprie, conferendogli un aspetto curato ma non eccessivo, abbandonando (speriamo ...