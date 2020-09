L' evasione beffa dal tribunale | clamorosa fuga di un jihadista

(Di venerdì 18 settembre 2020) Martina Piumatti A Firenze, un tunisino accusato di terrorismo è riuscito a scappare durante un'udienza. Ferito al collo un agente penitenziario Le manette le ha lasciate su un autobus. Prima, Abidi Aymen, tunisino di 25 anni, arrestato a Firenze due mesi fa per terrorismo, è riuscito a evadere dal palazzo di giustizia di Firenze, dove era stato portato ammanettato per un'udienza. Come ci sia riuscito resta ancora da chiarire. Il 25enne accusato di un tentato omicidio a Lipsia il 9 aprile 2020, è scappato daldi viale Guidoni, divincolandosi dalla presa dei suoi custodi e ferendo al collo un agente della penitenziaria. Poi avrebbe addirittura scavalcato un recinzione. Il tutto mentre era ammanettato. Le manette le hanno ritrovate gli agenti della questura su un autobus, non appena è stato diffuso via radio a tutte le ...

