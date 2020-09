Il Parma ha cambiato proprietà: ora è del Krause Group (Di venerdì 18 settembre 2020) Il Parma, attraverso il proprio sito ufficiale, ha comunicato l’avvenuto passaggio di proprietà in favore del Krause Group, quando mancano soltanto due giorni all’inizio della stagione. Gli emiliani sfideranno il Napoli domenica alle 12:30. Di seguito la nota ufficiale della società. Nuovo Inizio – la società composta dagli imprenditori parmigiani Guido Barilla, Giampaolo Dallara, Mauro Del Rio, Marco Ferrari, Angelo Gandolfi, Giacomo Malmesi, Paolo e Pietro Pizzarotti – e Krause Group – la società attraverso cui la famiglia americana Krause controlla una diversificata serie di business che abbracciano retail, logistica, turismo, vino, real estate, agricoltura e club sportivi – sono felici di annunciare l’avvenuta ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 18 settembre 2020) Il, attraverso il proprio sito ufficiale, ha comunicato l’avvenuto passaggio di proprietà in favore del, quando mancano soltanto due giorni all’inizio della stagione. Gli emiliani sfideranno il Napoli domenica alle 12:30. Di seguito la nota ufficiale della società. Nuovo Inizio – la società composta dagli imprenditori parmigiani Guido Barilla, Giampaolo Dallara, Mauro Del Rio, Marco Ferrari, Angelo Gandolfi, Giacomo Malmesi, Paolo e Pietro Pizzarotti – e– la società attraverso cui la famiglia americanacontrolla una diversificata serie di business che abbracciano retail, logistica, turismo, vino, real estate, agricoltura e club sportivi – sono felici di annunciare l’avvenuta ...

napolista : Il Parma ha cambiato proprietà: ora è del Krause Group A due giorni dall’inizio della stagione e della partita col… - MDolcinelli : Ma il Parma quante proprietà ha cambiato dal fallimento in poi? - 90ordnasselA : @Smg_1908 Non difendo nessuno ma mi attengo ai fatti. Se non ci fosse stata Suning oggi tu saresti a tifare una squ… - Gugio7 : @marifcinter Il Parma ha cambiato DS e penso proprietà. Con chi devi rispettare questo accordo??? - JantasOO : Ma il Parma ha cambiato presidenza alla fine o no? -

Ultime Notizie dalla rete : Parma cambiato Il Parma ha cambiato proprietà: ora è del Krause Group - ilNapolista ilnapolista Krause: «Serve tempo, non diventeremo la Juve a gennaio»

Krause presentazione Parma – Dopo Roma, Milan e Fiorentina, anche il Parma veste americano. E’ ufficiale l’acquisizione del club emiliano da parte di Kyle Krause, amministratore delegato del Gruppo Kr ...

