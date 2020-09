Huawei MateBook D15, ultraportatile potente con 150 euro di sconto su Amazon (Di venerdì 18 settembre 2020) Huawei MateBook D15 è un notebook ultraportatile da 15 pollici con un elegante scocca in lega di alluminio e una buona configurazione hardware, che lo rende adatto per la produttività personale, sia a casa che in mobilità. Su Amazon è proposto con uno sconto del 19%, sufficiente a diminuire il costo finale di 150 euro: 649 anziché 799 euro. Huawei MateBook D15 come detto si presenta con design minimale e sobrio, adatto a tutti i contesti e a tutti gli ambienti. Il portatile è anche assai compatto e leggero, con uno spessore di 16,9 mm e un peso di 1,53 kg. Per il suo notebook Huawei ha poi scelto un display con diagonale di 15 pollici in formato 16:9 e risoluzione Full HD che, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 18 settembre 2020)D15 è un notebookda 15 pollici con un elegante scocca in lega di alluminio e una buona configurazione hardware, che lo rende adatto per la produttività personale, sia a casa che in mobilità. Suè proposto con unodel 19%, sufficiente a diminuire il costo finale di 150: 649 anziché 799D15 come detto si presenta con design minimale e sobrio, adatto a tutti i contesti e a tutti gli ambienti. Il portatile è anche assai compatto e leggero, con uno spessore di 16,9 mm e un peso di 1,53 kg. Per il suo notebookha poi scelto un display con diagonale di 15 pollici in formato 16:9 e risoluzione Full HD che, ...

CeotechI : Oggi siamo andati a dare un'occhiata alle novità huawei del secondo semetre del 2020.... - #huawei #freebudspro… - CouponOfferte : #18settembre ???OFFERTA AMAZON??? ?? HUAWEI MateBook D 14 + Freebuds in OMAGGIO ?? A soli Euro 561,70 invece di Euro… - GHERARDIMAURO1 : RT @HuaweiMobileIT: Stile e potenza per la tua vita in movimento. Il nuovo HUAWEI MateBook 14 2020 AMD offre prestazioni eccezionali grazie… - HuaweiMobileIT : Stile e potenza per la tua vita in movimento. Il nuovo HUAWEI MateBook 14 2020 AMD offre prestazioni eccezionali gr… - CouponsSconti : ?? HUAWEI MateBook D 14 Pollici Laptop, Processore AMD Ryzen 7 3700U, 8GB RAM, 512 GB SSD, Full View 1080P FHD Ultr… -