Gira l'Italia ma nessuno vuole operarla, Rosanna salvata a Napoli (Di venerdì 18 settembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Cinquantuno anni, impiegata presso un ente pubblico di Siracusa, due anni fa la sua vita si ferma. Secondo i medici di diversi ospedali, che da sud a nord d'Italia consulta, la vita di Rosanna Monterosso si sarebbe dovuta, addirittura, fermare definitivamente. Due anni dopo, invece, la donna non solo è ancora viva, ma della sua storia ha deciso di farne un libro. "Perché tutti devono sapere, dice, che non sono morta grazie ai medici del Pascale". All'Istituto dei tumori di Napoli Rosanna arriva soltanto nel maggio scorso, subito dopo la fase 1 del lockdown, e dopo, soprattutto, due anni di calvario e di pellegrinaggi tra una struttura ospedaliera e l'altra di Italia. Rosanna si ammala nel 2018 a Siracusa, dove è ...

