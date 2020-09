Giocano rispettando il distanziamento sociale E perdono 37-0

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 18 settembre 2020) In Europa giocare col Covid non si può, non ancora (in Sudamerica sì). Ma nemmeno beccare una multa per non essersi presentati in campo, perché anche 200 euro pesano se sei una società amatoriale. La via di mezzo, in piena pandemia, è scendere in campo col minimo legale dei giocatori e rispettare metodicamente le distanze di sicurezza. Risultato: 37-0. E’ successo nell’undicesima serie tedesca, e la storia è finita sul Guardian. Protagoniste l’SV Holdenstedt II e l’SG Ripdorf. L’Holdenstedt aveva giocato la giornata precedente contro l’Eddelstorf, nel quale era poi risultato positivo al Covid-19 un calciatore. I giocatori del Ripdorf hanno protestato: nonostante i tamponi degli avversari fossero risultati negativi, hanno paura di un eventuale contagio. Ma la partita, secondo la federazione non era rinviabile, ...