Gabriele Paolini condannato a 5 anni per sesso con minori (Di venerdì 18 settembre 2020) Gabriele Paolini, noto disturbatore televisivo, si è visto confermare in Appello la condanna a 5 anni. L’uomo era accusato di aver avuto rapporti con minorenni in cambio di denaro e regali nel 2013. I reati contestati sono produzione di materiale pedopornografico e tentata violenza sessuale a minori di 17 anni. L’opinione dei suoi legali, però, è che la sentenza abbia una natura omofoba. La condanna in Appello per Paolini La Corte d’appello di Roma ha confermato la condanna a 5 anni di carcere per Gabriele Paolini. La condanna di primo grado era stata emessa nel 2017 dai giudici della V sezione penale. Paolini venne arrestato il 10 novembre del ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 18 settembre 2020), noto disturbatore televisivo, si è visto confermare in Appello la condanna a 5. L’uomo era accusato di aver avuto rapporti con minorenni in cambio di denaro e regali nel 2013. I reati contestati sono produzione di materiale pedopornografico e tentata violenza sessuale adi 17. L’opinione dei suoi legali, però, è che la sentenza abbia una natura omofoba. La condanna in Appello perLa Corte d’appello di Roma ha confermato la condanna a 5di carcere per. La condanna di primo grado era stata emessa nel 2017 dai giudici della V sezione penale.venne arrestato il 10 novembre del ...

fanpage : Gabriele Paolini condannato a 5 anni per abusi sessuali su minore - dilio_bianchi : RT @Laura48673787: - borzi_borzi : Mi aveva sempre dato il senso del viscido. Ora una seconda sentenza mi conferma chi è Gabriele Paolini. - NewsMondo1 : Confermata in Appello la condanna a 5 anni per Gabriele Paolini, il ‘disturbatore’ della tv - MuredduGiovanni : RT @Laura48673787: -