Fondi Lega | spuntano pagamenti a Luca Morisi e altri membri dello staff di Salvini

fattoquotidiano : 'MOSSE TONNELLATE DI SOLDI' Uno dei 3 indagati nel caso Lombardia Film Commission e i presunti fondi neri: “Non fat… - fattoquotidiano : Riciclaggio. Questo il nuovo titolo di reato che irrompe nell’inchiesta sul caso Lombardia Film Commission (Lfc) e… - HuffPostItalia : Inchiesta fondi Lega, l'accusa del contabile: 'Quelli della Lega hanno ciucciato montagne di soldi' - Nico_Piaz : RT @Corriere: Fondi Lega, «operazioni sospette» anche per pagare staff di Salvini - OperationOne : RT @Corriere: Fondi Lega, «operazioni sospette» anche per pagare staff di Salvini -

Un altro tassello di un'inchiesta che continua ad allargarsi. Fondi Lega, le novità dall'inchiesta Secondo quanto appreso dall'Ansa una segnalazioni di operazioni sospette sarebbe stata descritta dall ...Alcuni dei movimenti sospetti che sono al centro dell’inchiesta sui fondi della Lega sarebbero serviti per pagare lo staff di Matteo Salvini, in particolare la cosiddetta «bestia», il gruppo di ...Roma, - Compleanno in famiglia per Umberto Bossi. Il Senatur festeggia i 79 anni nella sua casa di Gemonio, in provincia di Varese. Reduce da alcuni controlli in ospedale e in tempo di covid, il fonda ...