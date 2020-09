Focolaio in Sicilia | ordinanza del sindaco | coprifuoco dopo le 22 e scuole chiuse

(Di venerdì 18 settembre 2020)nel palermitano, ilannuncia nuove strette in città. Tutte lesono statefino al 1 ottobre, mentre i locali pubblici – dai pub alle sale giochi – dovranno abbassare la serranda alle 22. Corleone, comune in provincia di Palermo, ha adottato misure severe dalla sera del 17 settembreche sono … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Cicerinhos : @idrossido Nella mia regione a tradizione leghista (Veneto) l’emergenza è stata gestita egregiamente, tenendo conto… - infoitinterno : Covid19 Sicilia, scuole chiuse, 8 in isolamento e un ricovero, focolaio a Corleone coinvolge anche Marineo, Bisacqu… - LibertaSicilia : Palermo. Focolaio covid da Biagio Conte. Candiani, Gelarda e Anello (Lega): «Siamo preoccupati. Si dichiari zona ro… - LibertaSicilia : Coronavirus. Migranti positivi da Biagio Conte, Francesca Donato: «Un focolaio che mette a rischio i 700 ospiti del… - EmmeReports : Biagio Conte, Donato (Lega): 'Un focolaio che mette a rischio i 700 ospiti della missione' -

Ultime Notizie dalla rete : Focolaio Sicilia

"Formia è stata dichiarata zona rossa per i troppi casi di coronavirus". Questa la fake news pubblicata sui social network da un blogger, che è stato denunciato a piede libero con l'accusa del reato d ...SCIACCA - Sale a 17 e si avvicina ai dati drammatici dello scorso aprile, il numero dei contagi da coronavirus a Sciacca, città che alcuni mesi fa ebbe il record di maggior numero di tamponi positivi ..."I poveri sono di tutta la città. La Missione non è da intendersi come un ente o una proprietà privata. È una Missione e soprattutto è un servizio che in modo gratuito da anni Fratel Biagio e i suoi c ...