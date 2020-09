Fiorentina, Commisso a tutto campo sul mercato: le operazioni in entrata ed uscita (Di venerdì 18 settembre 2020) Può e deve essere la stagione della definitiva consacrazione. Il presidente Commisso si aspetta un campionato di livello della Fiorentina, il club si sta continuando a muovere per costruire una squadra sempre più competitiva. Mancano ancora dei tasselli, poi il tecnico Iachini potrà lavorare al massimo dopo l’ottimo compito svolto dopo il lockdown. Il numero uno Commisso ha affrontato interessanti argomenti in un’intervista rilasciata a ‘La Gazzetta dello Sport’. “Non sono venuto per arrivare decimo ma per vincere. Dove per vincere intendo dire andare in Europa League, magari andare in Champions o conquistare una Coppa Italia. Credo che questo sia possibile. Però datemi tempo. Rocco non fa promesse che non può mantenere. Poi, voglio fare meglio del decimo posto. ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 18 settembre 2020) Può e deve essere la stagione della definitiva consacrazione. Il presidentesi aspetta un campionato di livello della, il club si sta continuando a muovere per costruire una squadra sempre più competitiva. Mancano ancora dei tasselli, poi il tecnico Iachini potrà lavorare al massimo dopo l’ottimo compito svolto dopo il lockdown. Il numero unoha affrontato interessanti argomenti in un’intervista rilasciata a ‘La Gazzetta dello Sport’. “Non sono venuto per arrivare decimo ma per vincere. Dove per vincere intendo dire andare in Europa League, magari andare in Champions o conquistare una Coppa Italia. Credo che questo sia possibile. Però datemi tempo. Rocco non fa promesse che non può mantenere. Poi, voglio fare meglio del decimo posto. ...

