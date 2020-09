Donald Trump non è il primo presidente dal 1928 a non iniziare «una guerra nel suo mandato»

Leggi su facta.news

(Di venerdì 18 settembre 2020) Giovedì 17 settembre 2020 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare le informazioni contenute in un post pubblicato il 13 settembre dalla pagina Facebook Pastorizia Never Dies. Il post oggetto della nostra verifica contiene un meme, con l’immagine modificata deldegli Stati Unitiche consegna una medaglia a sé stesso, e un testo che recita: «Senon invade nessun Paese nei prossimi 2 mesi, sarà ildalche non inizia unanel suo». Si tratta di un’informazione imprecisa. Come riportato da un articolo di Agi dell’8 gennaio 2020, tutti i presidenti degli Stati Uniti ...