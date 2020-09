Covid-19, premier Jonhson: 'Nel Regno Unito seconda ondata in arrivo' (Di venerdì 18 settembre 2020) Nel Regno Unito 'vediamo l'inizio di una seconda ondata' di infezioni da Covid-19. E' quanto ha dichiarato il primo ministro britannico, Boris Johnson. Un secondo lockdown è 'l'ultima cosa che la ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 18 settembre 2020) Nel'vediamo l'inizio di una' di infezioni da-19. E' quanto ha dichiarato il primo ministro britannico, Boris Johnson. Un secondo lockdown è 'l'ultima cosa che la ...

Boris Johnson avverte che la seconda ondata dell'epidemia di coronavirus sta arrivando in Gran Bretagna. "La stiamo vedendo in Francia, Spagna, attraverso l'Europa. Temo sia assolutamente inevitabile ...

Il Centrodestra chiude la campagna elettorale a Licola: “La Sinistra ha fallito, cacciamola a calci nel sedere”

Si è chiusa a Licola, allo Champs Elysees, la campagna elettorale del candidato sindaco del centrodestra Giuseppe Pietro Maisto. Tanti i volti noti che hanno partecipato all’evento, a partire da Luigi ...

Elezioni in Puglia, Emiliano chiude la campagna elettorale con il drive in allo stadio: “Abbiamo fatto cose straordinarie”

Il governatore uscente ha scelto un luogo simbolo, con un evento pensato per ospitare centinaia di persone nel rispetto del distanziamento e delle misure anti covid: il drive in ... Poi un attacco all ...

