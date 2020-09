Coronavirus, Ballando con le stelle ore di panico: “Subito isolati e…” (Di venerdì 18 settembre 2020) La nuova edizione di Ballando con le stelle ha rischiato di essere rinviata ancora una volta a causa del Coronavirus: l’esito dubbio del tampone a una coppia di concorrenti ha gettato nel panico tutto lo staff. A raccontare per la prima volta cosa accaduto dietro le quinte di Ballando con le stelle è stata Milly … L'articolo Coronavirus, Ballando con le stelle ore di panico: “Subito isolati e…” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 18 settembre 2020) La nuova edizione dicon leha rischiato di essere rinviata ancora una volta a causa del: l’esito dubbio del tampone a una coppia di concorrenti ha gettato neltutto lo staff. A raccontare per la prima volta cosa accaduto dietro le quinte dicon leè stata Milly … L'articolocon leore di: “Subitoe…” proviene da www.meteoweek.com.

lisa_ceccarelli : RT @vlarcinese: In quella strana estate 2020 ci fu chi si prese il coronavirus perché lavorava in un supermercato, in un bar, in un ospedal… - quandalar : RT @vlarcinese: In quella strana estate 2020 ci fu chi si prese il coronavirus perché lavorava in un supermercato, in un bar, in un ospedal… - kickmyballs222 : RT @laperlaneranera: Per fortuna il coronavirus funziona con inganni e manipolazioni Una la scampa al San Raffaele l'altro lo digerisce Bal… - laperlaneranera : RT @laperlaneranera: Per fortuna il coronavirus funziona con inganni e manipolazioni Una la scampa al San Raffaele l'altro lo digerisce Bal… - laperlaneranera : Per fortuna il coronavirus funziona con inganni e manipolazioni Una la scampa al San Raffaele l'altro lo digerisce… -