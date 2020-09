Conferenza stampa Ranieri | «Preparazione anomala ma abbiamo un vantaggio»

(Di venerdì 18 settembre 2020): le parole del tecnico della Sampdoria in vista della prima giornata di campionato Claudioha parlato inin vista del match di Serie A contro la Juve. Queste le parole del tecnico blucerchiato. CLICCA QUI PER LAINTEGRALE ESORDIO – «Ricomincia la Serie A, per me è un esordio perché la scorsa stagione sono entrato in corsa e devo ammettere che c’è sempre un po’ di emozione.uncon noi stessi, ci conosciamo e sappiamo cosa e come fare anche se di fronte troveremo una corazzata, la squadra capace di laurearsi per nove volte consecutive campione ...

OfficialASRoma : ??? La conferenza stampa di @PFonsecaCoach in vista di #VeronaRoma - DiMarzio : #Juventus, #Kulusevski: #CristianoRonaldo è fantastico, pronto a imparare da lui' - OfficialASRoma : Le parole di @PFonsecaCoach nella conferenza stampa alla vigilia di #VeronaRoma ?? - AntonioAltieri5 : RT @OfficialASRoma: Le parole di @PFonsecaCoach nella conferenza stampa alla vigilia di #VeronaRoma ?? - MaraPiccin : RT @ForzaFvg: ?????????? ???????????? ?????????? ???? ?????????? ?????????????? ?????? ???? ?????????????????????????? ?? ???? ???????????????? (????????) ???? #FVG, ?? #???????????????? ??conferenza stampa quest… -

Ultime Notizie dalla rete : Conferenza stampa

I due giovani emergenti della MotoGP si sono "accusati" a vicenda di avere la moto migliore del lotto: "La Suzuki è la moto perfetta" ha detto Fabio. "Non sapevo che l'avesse guidata, ma è la Yamaha c ...Aosta - Nicola Morra ha ufficializzato nel pomeriggio di oggi i nomi dei candidati che non hanno superato il vaglio della Commissione parlamentare antimafia, da lui presieduta. Per Rollandin pesa sul ...Claudio Ranieri ha parlato in conferenza stampa in vista del match di Serie A contro la Juve. Queste le parole del tecnico blucerchiato. ESORDIO – «Ricomincia la Serie A, per me è un esordio perché la ...