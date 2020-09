Commisso: “Voglio tenere Milenkovic a Firenze e Chiesa vuole fare bene in Italia” (Di venerdì 18 settembre 2020) Rocco Commisso ha parlato ai colleghi de La Gazzetta dello Sport di alcune situazioni spigolose in casa Fiorentina: “Non ho mai detto a Milenkovic di una sua possibile cessione, lo vogliamo a Firenze. E’ un bravo ragazzo e un grande difensore – ha detto il numero uno della viola -. Sul mercato se ci saranno occasioni le sfrutteremo, ma aspettiamo anche la sessione invernale”. Su Chiesa: “Ho promesso al padre che per l’offerta giusta l’avrei fatto partire. Federico ha deciso di non considerare, nell’anno dell’Europeo, proposte giunte dall’estero, vuole fare bene in Italia. Io dico, al contrario di molti, che le quotazioni dei grandi giocatori non sono calate”. Foto: Esperia Tv L'articolo ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 18 settembre 2020) Roccoha parlato ai colleghi de La Gazzetta dello Sport di alcune situazioni spigolose in casa Fiorentina: “Non ho mai detto adi una sua possibile cessione, lo vogliamo a. E’ un bravo ragazzo e un grande difensore – ha detto il numero uno della viola -. Sul mercato se ci saranno occasioni le sfrutteremo, ma aspettiamo anche la sessione invernale”. Su: “Ho promesso al padre che per l’offerta giusta l’avrei fatto partire. Federico ha deciso di non considerare, nell’anno dell’Europeo, proposte giunte dall’estero,in Italia. Io dico, al contrario di molti, che le quotazioni dei grandi giocatori non sono calate”. Foto: Esperia Tv L'articolo ...

teo_acm : RT @AndreaPropato: #Commisso: “A suo tempo ho promesso al babbo di Chiesa che lo avrei lasciato libero davanti a un’offerta giusta. #Milenk… - FrancescoGros14 : RT @cmdotcom: #Fiorentina, #Commisso: '#Chiesa? Non lo so, ha detto no all'estero. #Milan su #Milenkovic? Voglio tenerlo' #calciomercato ht… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: FIORENTINA - Commisso: 'Chiesa parte solo con un'offerta giusta, Milenkovic? Lo voglio tenere' - susydigennaro : RT @napolimagazine: FIORENTINA - Commisso: 'Chiesa parte solo con un'offerta giusta, Milenkovic? Lo voglio tenere' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: FIORENTINA - Commisso: 'Chiesa parte solo con un'offerta giusta, Milenkovic? Lo voglio tenere' -

Ultime Notizie dalla rete : Commisso “Voglio