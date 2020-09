Commisso non molla Chiesa: 'La valutazione dei grandi giocatori non scende' (Di venerdì 18 settembre 2020) E' corsa a due, non solo Milan Rocco Commisso, ©Getty Images, Rocco Commisso, intervistato da La Gazzetta dello Sport, è tornato a parlare del futuro di Federico Chiesa. L'italiano piace da tempo a ... Leggi su milanlive (Di venerdì 18 settembre 2020) E' corsa a due, non solo Milan Rocco, ©Getty Images, Rocco, intervistato da La Gazzetta dello Sport, è tornato a parlare del futuro di Federico. L'italiano piace da tempo a ...

marcoconterio : ?? Commisso è a Firenze: 'La #Fiorentina è quasi fatta. Vedremo se ci saranno opportunità per fare qualcosa ma non v… - xManuelVanacore : Commisso non sa più come offrire Chiesa in giro - gazz_rossonera : Commisso non molla Chiesa: “La valutazione dei grandi giocatori non scende” - gazz_rossonera : Fiorentina, Commisso: ‘Chiesa? Non lo so, ha detto no all’estero. Milan su Milenkovic? Voglio tenerlo’ - MilanNewsit : Commisso: 'Parlerò con Chiesa. La valutazione dei grandi giocatori non scende' -