Calciomercato Juventus, finalmente Dzeko: cosa manca per la firma (Di venerdì 18 settembre 2020) Edin Dzeko si prepara a vestire la maglia della Juventus? Dopo giornate di grande attesa, rincorse, sorpassi ed incertezze, dovrebbe essere il bosniaco il nuovo punto di riferimento dei bianconeri in attacco. Andrea Pirlo lo ha reclamato, scoprendo le carte di un mercato, quello della Vecchia Signora, che come per tante altre società a causa del momento storico ha fatto più fatica del solito a trovare le giuste possibilità per rinforzarsi. Come se non bastasse, anche l’incastro per Milik alla Roma dal Napoli a dettare legge sulle mosse in entrata di Fabio Paratici, con quel Luis Suarez di passaggio a Perugia sempre sullo sfondo ma ormai, forse, solamente un lontano miraggio. Adesso si potrebbe tranquillamente dire “finalmente Dzeko alla Juve“, ma per la chiusura mancherebbero ... Leggi su tuttojuve24 (Di venerdì 18 settembre 2020) Edinsi prepara a vestire la maglia della? Dopo giornate di grande attesa, rincorse, sorpassi ed incertezze, dovrebbe essere il bosniaco il nuovo punto di riferimento dei bianconeri in attacco. Andrea Pirlo lo ha reclamato, scoprendo le carte di un mercato, quello della Vecchia Signora, che come per tante altre società a causa del momento storico ha fatto più fatica del solito a trovare le giuste possibilità per rinforzarsi. Come se non bastasse, anche l’incastro per Milik alla Roma dal Napoli a dettare legge sulle mosse in entrata di Fabio Paratici, con quel Luis Suarez di passaggio a Perugia sempre sullo sfondo ma ormai, forse, solamente un lontano miraggio. Adesso si potrebbe tranquillamente dire “alla Juve“, ma per la chiusura mancherebbero ...

DiMarzio : #Milik più convinto e vicino alla @OfficialASRoma dopo l’incontro dei suoi agenti a Trigoria: c’è fiducia. #Dzeko a… - DiMarzio : #Suarez in #Italia per l'esame di italiano: le immagini - DiMarzio : #Calciomercato | Attaccante #Juventus, potrebbe essere la giornata decisiva. Gli ultimi aggiornamenti su #Dzeko e… - bianca_caimi : RT @passione_inter: Mundo Deportivo - Suarez, il futuro è un tabù. Si complica la pista Juventus, spunta l'Inter? Zhang può essere decisivo… - tackleduro : RT @MischiGiordano: Datemi Dzeko E Suarez e non ne parliamo più!!! #juve #juventus #calciomercato -