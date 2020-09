Brevetto Huawei mostra uno smartphone molto particolare nel suo genere (Di venerdì 18 settembre 2020) Huawei ha firmato un Brevetto estremamente interessante, ancora una volta incentrato sul comparto fotografico di un ipotetico smartphone che non sappiamo se vedrà mai la luce. Come riportato da ‘nl.letsgodigital.org’, il dispositivo in questione sembrerebbe essere dotato di una fotocamera frontale integrata sotto il display, come anche di una tecnologia di zoom con lenti periscopiche. Se a breve dovremmo assistere al lancio della serie dei Huawei Mate 40, seppur tra le tante difficoltà dettate dal ban USA, dall’altro bisognerà anche proiettarsi al futuro. Il Brevetto di cui vi parlavamo in apertura, presentato dal produttore cinese presso la CNIPA (China National Intellectual Property Administration), ha trovato la sua approvazione proprio in data odierna. ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 18 settembre 2020)ha firmato unestremamente interessante, ancora una volta incentrato sul comparto fotografico di un ipoteticoche non sappiamo se vedrà mai la luce. Come riportato da ‘nl.letsgodigital.org’, il dispositivo in questione sembrerebbe essere dotato di una fotocamera frontale integrata sotto il display, come anche di una tecnologia di zoom con lenti periscopiche. Se a breve dovremmo assistere al lancio della serie deiMate 40, seppur tra le tante difficoltà dettate dal ban USA, dall’altro bisognerà anche proiettarsi al futuro. Ildi cui vi parlavamo in apertura, presentato dal produttore cinese presso la CNIPA (China National Intellectual Property Administration), ha trovato la sua approvazione proprio in data odierna. ...

