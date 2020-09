Bologna, immigrati pakistani in azione: violenze inaudite con tirapugni e catene. Il nome è Ak47 (Di venerdì 18 settembre 2020) Sgominata la banda dell’Ak47. La Polizia ha individuato i membri di un «gruppo criminale». Sono responsabili di alcuni episodi di particolare violenza che hanno interessato Bologna nell’ultimo anno. La banda, composta da giovani immigrati pakistani (11 persone, di cui 5 minorenni) è stata protagonista in particolare di due aggressioni. Una era a carattere punitivo, con l’utilizzo di armi da taglio e corpi contundenti. Ak47, le prime violenze nell’agosto 2019 Il primo fatto risale all’agosto 2019, nella centralissima via Indipendenza. Un diciannovenne di origine rumena è stato accoltellato alla schiena, riportando ferite guaribili in 30 giorni. Gli agenti hanno individuato e deferito all’A.G. due soggetti ritenuti ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 18 settembre 2020) Sgominata la banda dell’. La Polizia ha individuato i membri di un «gruppo criminale». Sono responsabili di alcuni episodi di particolare violenza che hanno interessatonell’ultimo anno. La banda, composta da giovani(11 persone, di cui 5 minorenni) è stata protagonista in particolare di due aggressioni. Una era a carattere punitivo, con l’utilizzo di armi da taglio e corpi contundenti., le primenell’agosto 2019 Il primo fatto risale all’agosto 2019, nella centralissima via Indipendenza. Un diciannovenne di origine rumena è stato accoltellato alla schiena, riportando ferite guaribili in 30 giorni. Gli agenti hanno individuato e deferito all’A.G. due soggetti ritenuti ...

Ultime Notizie dalla rete : Bologna immigrati Bologna: “Italiano massacrato da 3 immigrati”, nessuna fonte sugli aggressori e VoxNews specula su Willy Bufale.net Scuola, contributi anche agli studenti modenesi per l’acquisto di libri di testo

Da domani, mercoledì 16 settembre, e fino al 30 ottobre gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado possono presentare domanda per ottenere un contributo per acquistare i libri di te ...

Idee e innovazione, TedX fa il tutto esaurito

"Uomini e donne d’azione in un perfetto connubio fra performance e stile, passione e tecnologia, innovazione e tradizione". La missione? "Creare da un lato una comunità di pensatori creativi ed innova ...

Andrea Marchesini Reggiani, l'outsider che crea lavoro per gli immigrati

Filosofo e imprenditore, ospite a TedxBologna, da anni è impegnato in progetti di inclusione, che possano offrire lavoro e opportunità ai richiedenti asilo e alle persone più svantaggiate In questa ed ...

