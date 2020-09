(Di giovedì 17 settembre 2020)e insulti a undi 70 anni. È successo a, in provincia di Varese. Un gruppo di ragazzi e ragazze, tra i 13 e i 15 anni, ha preso di mira uninurlandogli frasi di scherno e offese. Nemmeno l’intervento a difesa dell’uomo da parte di un coetaneo ha indotto i ragazzi ad allontanarsi. Anzi, al contrario, hanno trovato una nuova vittima. E hanno sputato anche contro il malcapitato. La polizia pone fine alladeiCome se non bastasse, una donna ha pensato bene di dichiararsi zia di una dei. E ha avvicinato con fare aggressivo il secondo uomo. Gli ha chiesto spiegazioni. Solo l’intervento della ...

SecolodItalia1 : Violenza a Busto Arsizio, minorenni prendono a sputi un anziano disabile in pieno centro - varesenews : Violenza tra i giovani a Busto Arsizio: “Non c’entra il covid ma l’idea di s -

Ultime Notizie dalla rete : Violenza Busto

Varesenews

In data odierna agenti del Commissariato di PS di Castellammare di Stabia e della Squadra Mobile della Questura di Varese, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP ...Varees, 16 settembre 2020 - Avrebbe abusato del nipote, un bambino di appena 10 anni. E almeno in tre distinte occasioni, lo zio avrebbe fatto entrare il bambino nella sua abitazione a Castellammare d ...Arrestato quest’oggi un 57enne accusato di violenza sessuale aggravata ai danni del suo nipotino di 10 anni. Questa si sarebbe consumata nel suo appartamento nel comune di Castellammare di Stabia. Sec ...