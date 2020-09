USA, richieste disoccupazione calano poco meno del previsto (Di giovedì 17 settembre 2020) (Teleborsa) – Ancora in calo le richieste di sussidi alla disoccupazione negli USA. Nella settimana al 12 settembre, i “claims” sono risultati pari a 860.000 unità, in calo di 33mila rispetto al dato della settimana precedente di 893 (884.000 unità la prima lettura). Il dato è peggiore delle attese che erano per un livello di 850 mila. La media delle ultime quattro settimane – in base ai dati del Dipartimento del Lavoro americano – si è assestata a 912.000 unità in contrazione di 61.000 rispetto al dato rivisto della settimana precedente. La media a quattro settimane viene ritenuta un indicatore più accurato dello stato di salute del mercato del lavoro, in quanto appiana le forti oscillazioni osservate settimanalmente. Infine, nella settimana al 5 settembre, le ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 17 settembre 2020) (Teleborsa) – Ancora in calo ledi sussidi allanegli USA. Nella settimana al 12 settembre, i “claims” sono risultati pari a 860.000 unità, in calo di 33mila rispetto al dato della settimana precedente di 893 (884.000 unità la prima lettura). Il dato è peggiore delle attese che erano per un livello di 850 mila. La media delle ultime quattro settimane – in base ai dati del Dipartimento del Lavoro americano – si è assestata a 912.000 unità in contrazione di 61.000 rispetto al dato rivisto della settimana precedente. La media a quattro settimane viene ritenuta un indicatore più accurato dello stato di salute del mercato del lavoro, in quanto appiana le forti oscillazioni osservate settimanalmente. Infine, nella settimana al 5 settembre, le ...

moneypuntoit : ?? Stati Uniti: nuove richieste di sussidio in contrazione ?? - SebastianMagnaM : RT @xtbit: Calendario economico: • Decisione di politica monetaria della BoE • Richieste di disoccupazione negli Stati Uniti • Riunione d… - BossolaMauro : #AlJazeera verrà considerato come 'agente straniero' e dovrà ora registrarsi negli #USA secondo il Foreign Agent Re… - xtbit : Calendario economico: • Decisione di politica monetaria della BoE • Richieste di disoccupazione negli Stati Uniti… - GiuseppeGp86g : RT @radio3mondo: Al Jazeera considerato come 'agente straniero' e dovrà ora registrarsi negli USA secondo il Foreign Agent Registration Act… -