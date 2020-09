Uomini e Donne | Ida Platano una furia contro Nicola Vivarelli | “Vergognati tu…”

(Di giovedì 17 settembre 2020) Idatuona: “Vergognati tu!” Nel secondo appuntamento settimanale diha perso e staffe nei confronto della sua ex Gemma Galgani. Il 26enne Sirius ha detto alla 70enne torinese quello che pensa veramente di lei dicendole che è in trasmissione solo per visibilità. Il ragazzo ha utilizzato dei termini abbastanza forti, come ad esempio: “Ti devi vergognare”. Parole che sono piaciute moltissime alla storica opinionista Tina Cipollari. Di parere differente è un’ex dama del parterre senior che si è scagliatail cavaliere. Stiamo parlando di Idache dal suo account Instagram ha preso le difese ...

matteosalvinimi : ??Carcere di Aversa (Caserta): detenuto africano massacra di botte un agente della Polizia Penitenziaria. Solidariet… - elenabonetti : .@ItaliaViva farà la differenza anche in Campania, non solo nei numeri ma nella possibilità di generare processi. È… - matteosalvinimi : A questa rabbia rispondo col sorriso e col lavoro, evviva l’Italia delle donne e degli uomini che credono nella lib… - Rosaria90921927 : Ma le mascherine trasparenti, che utilizzano ad Uomini e Donne..... Ma che mascherine sono???? Ma si possono utiliz… - quartapresenza : @SaCharlieFlo @stocazzzzzo @ilBarby Sono chiari riferimenti sessuali che @stocazzzzzo fa a tutti uomini e donne -

Ultime Notizie dalla rete : Uomini Donne

(ANSA) - PALERMO, 17 SET - Alcuni migranti per protesta si sono gettati in mare dalla Open Arms, l'imbarcazione della ong spagnola che si trova al largo delle coste palermitane in attesa di trasbordar ...Dolce attesa per Ludovica Valli: l’influencer tra i volti più amati della storia del programma ‘Uomini e Donne’ ha annunciato sui social di essere incinta del primo figlio, frutto dell'amore per il co ...“Fratelli tutti” è il titolo che il Papa ha stabilito per la sua nuova enciclica dedicata, come si legge nel sottotitolo, alla “fraternità” e alla “amicizia sociale”. Il titolo originale in lingua ita ...