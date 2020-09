Trump, ex modella lo accusa di molestie sessuali. Non è la sola a dichiararlo (Di giovedì 17 settembre 2020) Amy Dorris, che all’epoca aveva 24 anni, ha raccontato in un’intervista esclusiva al “Guardian” che il presidente Donald Trump l’avrebbe baciata con forza durante gli US Open del 1997: “sembrava che avesse dei tentacoli”. A sostegno dell’ex modella oltre 25 donne che accuserebbero il Tycoon di violenza. Un’altra donna accusa Donald Trump di molestie sessuali. … L'articolo Trump, ex modella lo accusa di molestie sessuali. Non è la sola a dichiararlo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di giovedì 17 settembre 2020) Amy Dorris, che all’epoca aveva 24 anni, ha raccontato in un’intervista esclusiva al “Guardian” che il presidente Donaldl’avrebbe baciata con forza durante gli US Open del 1997: “sembrava che avesse dei tentacoli”. A sostegno dell’exoltre 25 donne che accuserebbero il Tycoon di violenza. Un’altra donnaDonalddi. … L'articolo, exlodi. Non è laproviene da www.meteoweek.com.

