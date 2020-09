Test di Medicina: niente recupero per i positivi al Covid (Di giovedì 17 settembre 2020) niente recupero del Test di Medicina per i candidati positivi al Covid. Il ministro Manfredi: “Serve una soluzione giuridica” Per chi è stato escluso dai Test per l’ammissione a Medicina a causa del Covid oggi è escluso un recupero della prova, ma “se si trovasse una soluzione giuridica che garantisca i diritti sia dei quarantenati che di tutti… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di giovedì 17 settembre 2020)deldiper i candidatial. Il ministro Manfredi: “Serve una soluzione giuridica” Per chi è stato escluso daiper l’ammissione aa causa deloggi è escluso undella prova, ma “se si trovasse una soluzione giuridica che garantisca i diritti sia dei quarantenati che di tutti… L'articolo Corriere Nazionale.

Corriere : Medicina, i risultati del test. Niente prova suppletiva per chi era in quarantena - fanpage : È andata a sostenere i test di medicina pur sapendo di essere positiva al Covid - BasicLifeSupp : Test medicina. Consulcesi: “Caos codici e irregolarità. Rischio prove nulle in 2 università su 3” - youfullwellness : #yourfullwellness Insufficienza cardiaca, test saliva rivela prime fasi - giulia_c25 : RT @nonmitroverete: Ora mi stampo sulla fronte: “NON CHIEDETEMI PIÙ COME SIA ANDATO IL TEST DI MEDICINA” -