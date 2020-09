SSC Napoli | seconda stagione con il Global Fantasy Football Sorare | i dettagli

sscnapoli : Colleziona le cards della SSC Napoli @SorareHQ global fantasy football game. Componi il tuo dream team e vinci supe… - sscnapoli : La SSC Napoli comunica che l’amichevole con lo @Sporting_CP, in programma alle ore 20:30 italiane, è stata annullat… - vincenzoferran8 : Obiettivo 4 posto Secondo il mio parere se resta kk siamo gli stessi dell’anno scorso nonostante allan e milik out… - VvNAPOLIvV : RT @sscnapoli: Colleziona le cards della SSC Napoli @SorareHQ global fantasy football game. Componi il tuo dream team e vinci super premi ??… - JosiphOliver : RT @Daniele0256: Posso sbilanciarmi dicendo che la SSC Napoli è talmente completa che quest'anno può puntare a superare gli ottavi di Champ… -

Ultime Notizie dalla rete : SSC Napoli

CalcioNapoli24

Nuovo giro di tamponi per calciatori e staff del Napoli. Gli esiti sono tutti negativi, come reso noto dal club partenopeo. "Al termine del nuovo giro di tamponi effettuati martedì, tutti sono risulta ...Sebastiano Nela nel Napoli ha giocato poco, ma lasciando il segno e facendosi amare dai tifosi. Trentaquattro presenze tra il 1992 e il 1994, in un dopo-Maradona non ancora sportivamente drammatico co ...Il Bari ha comunicato gli arrivi di De Risio e Celiento dal Catanzaro. Cresciuto a Montenero di Bisaccia (CB), De Risio fa il suo esordio nei professionisti nelle fila del Benevento nella stagione 201 ...