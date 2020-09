Sondaggio PeW Research | Trump | gradimento in picchiata tra gli europei

Ultime Notizie dalla rete : Sondaggio PeW

Termometro Politico

WASHINGTON - «Il vaccino contro il coronavirus arriverà nel giro di tre-quattro settimane»: galvanizzato da un sondaggio Rasmussen che lo indica in testa per la prima volta su Joe Biden (47% a 46%), D ...«Il vaccino contro il coronavirus arriverà nel giro di tre-quattro settimane»: galvanizzato da un sondaggio Rasmussen che lo indica in testa per la prima volta su Joe Biden (47% a 46%), Donald Trump s ...Secondo un sondaggio del Pew Research Center in 13 Paesi, tra cui vari alleati chiave degli Stati Uniti, il tycoon gode della fiducia solo del 16% degli intervistati, meno di Xi Jinping (19%), Vladimi ...