Roma | Kumbulla | «Essere qui è una sfida irrinunciabile»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 17 settembre 2020) Il neo acquisto della, Marash, ha pronunciato le prime parole da giocatore giallorosso sul sito ufficiale del club Marash, neo acquisto della, ha pronunciato le prime parole da giocatore giallorosso attraverso il sito ufficiale del club. Ecco le sue dichiarazioni: «Larappresenta un’opportunità e una. Sono stato conquistato dal progetto di questo Club e non ho avuto esitazioni nello sceglierlo: farò di tutto per non deludere le persone che hanno creduto in me». Leggi su Calcionews24.com