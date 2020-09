Ratched su Netflix | la recensione in anteprima | nella mente di un' epoca Ryan Murphy trova il suo nuovo gioiello Video

Leggi su blogo

(Di giovedì 17 settembre 2020) Nel 1976 Louise Fletcher vinceva l'Oscar come Miglior Attrice Protagonista per il film "Qualcuno volò sul nido del cuculo" diretto da Miloš Forman. Il ruolo grazie a cui si portò a casa la statuetta, l'infermiera, prima di essere assegnato a lei era stato rifiutato da altre attrici. Peggio per loro: quell'infermiera, in breve tempo, è diventata una delle antagoniste più celebri della storia del cinema americano.Questa premessa è necessaria per capire come mai l'attesa per, disponibile suda domani, 18 settembre 2020, sia davvero tanta., infatti, esplora il passato proprio di quel personaggio, prima che diventasse la capoinfermiera della struttura psichiatrica in cui nel 1963 finisce Randle Patrick Mc, protagonista sia del ...