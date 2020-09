Pistoia, 50enne si suicida gettandosi da un ponte. La compagna trovata morta in casa. “Ipotesi omicidio-suicidio” (Di giovedì 17 settembre 2020) Leonardo Santini, 50 anni, si è gettato da un ponte sospeso in provincia di Pistoia poco dopo le 12.30. I carabinieri intervenuti sul posto hanno subito pensato al suicidio, poi hanno scoperto che la compagna, una donna di 38 anni dipendente di un centro estetico a Prato, è stata uccisa nella loro casa di Vaiano. Stando alle prime informazioni, l’ipotesi più accreditata dagli inquirenti è che l’uomo abbia ferito a morte la compagna per poi togliersi la vita. Il movente, per i carabinieri, sarebbe riconducibile a dissidi di natura sentimentale sorti ultimamente fra i due. La coppia ha una figlia molto piccola che oggi era dai nonni. L’episodio è avvenuto Mammiano, località vicina a San Marcello Pistoiese, a oltre 60 chilometri di distanza ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 17 settembre 2020) Leonardo Santini, 50 anni, si è gettato da unsospeso in provincia dipoco dopo le 12.30. I carabinieri intervenuti sul posto hanno subito pensato al suicidio, poi hanno scoperto che la, una donna di 38 anni dipendente di un centro estetico a Prato, è stata uccisa nella lorodi Vaiano. Stando alle prime informazioni, l’ipotesi più accreditata dagli inquirenti è che l’uomo abbia ferito a morte laper poi togliersi la vita. Il movente, per i carabinieri, sarebbe riconducibile a dissidi di natura sentimentale sorti ultimamente fra i due. La coppia ha una figlia molto piccola che oggi era dai nonni. L’episodio è avvenuto Mammiano, località vicina a San Marcello Pistoiese, a oltre 60 chilometri di distanza ...

