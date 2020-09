Milik più vicino alla Roma, Dzeko pronto a volare a Torino (Di giovedì 17 settembre 2020) Il valzer delle punte sembra essersi definitivamente sbloccato. Il vertice a Trigoria con gli intermediari per la trattativa riguardante Arkadiusz Milik potrebbe tradursi nelle prossime ore nella fumata bianca che porterà il centravanti dal Napoli alla Roma. Il polacco, sedotto e abbandonato dalla Juventus, pare essersi convinto dopo essere stato messo ai margini del progetto da Gattuso: il suo passaggio in giallorosso spianerà così la strada di Edin Dzeko verso Torino. Sarà dunque il bosniaco il bomber per Andrea Pirlo in vista della nuova stagione, il tutto mentre Luis Suarez è atterrato a Perugia per l'esame di italiano per ottenere la cittadinanza. Il Pistolero, accostato alla Juventus nelle ultime settimane, non giocherà al ... Leggi su iltempo (Di giovedì 17 settembre 2020) Il valzer delle punte sembra essersi definitivamente sbloccato. Il vertice a Trigoria con gli intermediari per la trattativa riguardante Arkadiuszpotrebbe tradursi nelle prossime ore nella fumata bianca che porterà il centravanti dal Napoli. Il polacco, sedotto e abbandonato dJuventus, pare essersi convinto dopo essere stato messo ai margini del progetto da Gattuso: il suo passaggio in giallorosso spianerà così la strada di Edinverso. Sarà dunque il bosniaco il bomber per Andrea Pirlo in vista della nuova stagione, il tutto mentre Luis Suarez è atterrato a Perugia per l'esame di italiano per ottenere la cittadinanza. Il Pistolero, accostatoJuventus nelle ultime settimane, non giocherà al ...

DiMarzio : #Milik più convinto e vicino alla @OfficialASRoma dopo l’incontro dei suoi agenti a Trigoria: c’è fiducia. #Dzeko a… - DiMarzio : #Milik rinnoverà formalmente un anno con il @sscnapoli in modo da poter andare poi alla @OfficialASRoma con la form… - mirkocalemme : +++ #Milik ha accettato la #Roma!!! Per definire l'affare mancano le pratiche da gestire tra il polacco e il… - TottiLegend2805 : RT @Lupetto979: Dispiacersi per l'addio di Dzeko, uno dei calciatori più forti che abbiamo mai avuto(anche se qualcuno se ne è accorto solo… - bonko89 : RT @Lupetto979: Dispiacersi per l'addio di Dzeko, uno dei calciatori più forti che abbiamo mai avuto(anche se qualcuno se ne è accorto solo… -

