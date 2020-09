Mattarella incontra Steinmeier a Milano “L’Ue ritrova il suo spirito”

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 17 settembre 2020)(ITALPRESS) – Si è conclusa la mattinata di appuntamenti milanesi che ha visto fianco a fianco il presidente della Repubblica, Sergio, e il suo omologo tedesco Frank-Walter, oggi in visita nel capoluogo milanese. I due presidenti si sono salutati nel rispetto delle norme sul distanziamento in Piazzetta Reale, conche ha espresso il suo dispiacere per non poter abbracciare. I due capi di stato si sonoti a Palazzo Reale, di fronte al Duomo, innanzitutto per un colloquio privato, quindi perre una rappresentanza dei 44 pazienti di Covid italiani ospitati in strutture sanitarie tedesche. Nel corso delle dichiarazioni alla stampa,ha poi voluto ringraziare “il ...