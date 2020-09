Juventus, Suarez parte per Perugia per il passaporto: si riapre la pista bianconera o semplice iter burocratico? (Di giovedì 17 settembre 2020) Luis Suarez è partito alla volta di Perugia per sostenere il tanto atteso esame di italiano. Indizio di mercato o, ormai, semplice iter? Leggi su 90min (Di giovedì 17 settembre 2020) Luisè partito alla volta diper sostenere il tanto atteso esame di italiano. Indizio di mercato o, ormai,

DiMarzio : #Suarez in #Italia per l'esame di italiano: le immagini - marcoconterio : ?? Diego Simeone ha chiamato Luis #Suarez ?? Dopo la fumata nera con la #Juventus, scende in campo l'Atletico Madrid.… - romeoagresti : La #Juventus nelle ultime ore ha riscontrato segnali (particolarmente) negativi circa l’iter che dovrebbe portare… - internewsit : Suarez-Juventus, sgambetto Inter? Aguilar: 'Proverà a ottenere la firma!' - - ClaPirozziADP10 : @AlfredoPedulla C'è una spiegazione all'arrivo di Suarez a Perugia per l'esame per il passaporto? Lo prende per div… -