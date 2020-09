(Di giovedì 17 settembre 2020) L’emergenzae il relativo lockdown non hanno cambiato alcune certezze ben radicate nella mente degli italiani. Chi infatti si è trovato con un po’ di liquidità da parte sul conto corrente, ha scelto di investirla nel. Di norma, si cerca di acquistare case per metterle a reddito, attratti dalla prospettiva di un buon rendimento medio annuo lordo, che per un bilocale sembra poter raggiungere anche il 5%. Dunque, questo settore rimane sinonimo di investimentoe redditizio e si assiste quindi anche al suo rilancio, dopo la crisi economica che lo aveva colpito negli anni scorsi. È soprattutto negli ultimi cinque anni che la compravendita a questo scopo ha compiuto un notevole balzo in avanti, passando dal 18,5% al 25%. Uno scatto registrato da un’analisi dell’Ufficio Studi ...

Noovyis : (Il mattone resta l’investimento sicuro, nonostante il Covid) Playhitmusic - - irLemure : RT @1Dioniso: @merlinoontheweb @irLemure Il Barolo anche quando invecchia molto resta sempre rosso scarico, ma sull’unghia del calice acqui… - 1Dioniso : @merlinoontheweb @irLemure Il Barolo anche quando invecchia molto resta sempre rosso scarico, ma sull’unghia del ca… -

Ultime Notizie dalla rete : mattone resta

Il Fatto Quotidiano

Roma, 16 set. (Labitalia) - Il rasserenamento registrato sul fronte dell'economia nei mesi che sono seguiti al punto più critico dell'emergenza sanitaria si è tradotto non solo in un'accresciuta vogli ...Prima giornata di scuola: scoppia la polemica sull’ingresso di via Garibaldi della scuola media Manzoni. Non è stato il migliore dei benvenuti, quello riservato agli studenti dell’istituto, molti dei ...Siamo a una svolta nella lotta contro l’abusivismo edilizio. Nel decreto semplificazioni, che ha ricevuto l’ok dalla Camera per la definitiva conversione in legge - che abbiamo criticato duramente per ...