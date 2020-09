Grande Fratello Vip, Dayane Mello ha avuto una storia con Mario Balotelli: ‘Provo ancora qualcosa per lui’ (Di giovedì 17 settembre 2020) Dayane Mello ha confessato di avere avuto una storia con Mario Balotelli, ecco perchè conosceva già molto bene il Fratello Enock. La modella ha detto di provare ancora qualcosa per il calciatore GF Vip: Dayane Mello ha avuto una storia con Mario Balotelli Lunedì 14 settembre è andata in onda la prima puntata della quinta edizione di Grande Fratello Vip. Al momento dell’ingresso di Enock Barwuah Alfonso Signorini ha ricordato il Fratello Mario Balotelli e la loro storia. Poi ha deciso di affiancare a ... Leggi su kontrokultura (Di giovedì 17 settembre 2020)ha confessato di avereunacon, ecco perchè conosceva già molto bene ilEnock. La modella ha detto di provareper il calciatore GF Vip:haunaconLunedì 14 settembre è andata in onda la prima puntata della quinta edizione diVip. Al momento dell’ingresso di Enock Barwuah Alfonso Signorini ha ricordato ile la loro. Poi ha deciso di affiancare a ...

