GF Vip, ancora Patrizia De Blanck show: "Ma nun me rompe er ca***!". Cosa è successo (Di giovedì 17 settembre 2020) Il Grande Fratello Vip è appena iniziato ma i concorrenti – alcuni devono ancora entrare in Casa e lo faranno venerdì – sono già a loro agio. Talmente a loro agio che si stanno lasciando andare anche a un linguaggio poco consono a un contesto televisivo. A tenere la bandiera è la mitica contessa Patrizia De Blanck, che già nelle prime ore di permanenza al reality ha dimostrato di non avere peli sulla lingua. E anche di usare un linguaggio più che colorito. Praticamente non c'è frase senza parolacce e infatti il suo comportamento nella Casa sta dividendo l'opinione pubblica. C'è chi l'adora perché sincera, vera ed è se stessa, e chi invece non tollera questa sua aggressività verbale. Karina Cascella, tanto per fare un nome, ...

