Europa League | Backa Topola-FCSB nella storia | è 6-6 con 2 espulsi

(Di giovedì 17 settembre 2020) A settembre inoltrato una piccola pagina diè stata scritta nel secondo turno preliminare dihanno dato vita ad una partita sensazionale con un 6-6 maturato al termine dei tempi supplementari con la formazione serba che in nove uomini è riuscita a raggiungere allo scadere la squadra romena e a trascinare la sfida ai calci di rigore. Dal dischetto è stato decisivo l’errore di Banjac che ha permesso aldi trionfare e conquistare il pass per il terzo turno di qualificazione della competizione continentale. Sugli scudi Man, autore di una tripletta decisiva ai fini del risultato finale.

Una vittoria convincente, per nulla scontata nonostante il divario tecnico tra le due squadre. Il successo del Milan sullo Shamrock Rovers, conferma in pieno i progressi fatti dalla squadra di Mister ...Resta Zlatan Ibrahimovic il simbolo di questo Milan. L’uomo che ha saputo rivitalizzare, da gennaio in poi, una squadra intera. Suo il primo gol stagionale nello 0-2 in terra irlandese contro lo Shamr ...PIERO CHIMENTI - Esordio vincente del Milan in Europa, che batte per 2-0 gli irlandesi dello Shamrock Rovers con le reti di Ibrahimovic e Calhanouglu. Pioli decide di iniziare il match senza i nuovi a ...