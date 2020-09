Errico (Campania Libera): “E’ stata una campagna elettorale inusuale” (Di giovedì 17 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Benevento – Fernando Errico, candidato al consiglio regionale per la lista Campania Libera, chiuderà la sua campagna elettorale a San Nicola Manfredi, paese dove è sindaco. Appuntamento per domani sera, Venerdì 19 Settembre, alle ore 20:00 in Piazza Roma. ‘’Abbiamo vissuto una campagna elettorale molto strana, inusuale, ma sempre entusiasmante. Le restrizioni conseguenti al Covid-19 ci hanno imposto pochi incontri pubblici’’ sostiene Errico. ‘’La chiusura di campagna elettorale in piazza Roma nella mia San Nicola – prosegue – sarà fatta, ovviamente, nel rispetto delle norme di ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 17 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Benevento – Fernando, candidato al consiglio regionale per la lista, chiuderà la suaa San Nicola Manfredi, paese dove è sindaco. Appuntamento per domani sera, Venerdì 19 Settembre, alle ore 20:00 in Piazza Roma. ‘’Abbiamo vissuto unamolto strana, inusuale, ma sempre entusiasmante. Le restrizioni conseguenti al Covid-19 ci hanno imposto pochi incontri pubblici’’ sostiene. ‘’La chiusura diin piazza Roma nella mia San Nicola – prosegue – sarà fatta, ovviamente, nel rispetto delle norme di ...

In queste settimane sto visitando diverse aziende del settore agroalimentare presenti sul territorio provinciali. Alcune già le conoscevo, altre rappresentano una gran bella novità. Giovani che negli ...

“Centro Democratico si è radicato sempre più, con il trascorrere di queste settimane, nel territorio sannita. I delegati hanno raccolto diverse segnalazioni dei cittadini, storie, testimonianze e si s ...

“Purtroppo sono in caduta libera i prezzi delle uve in tutto il territorio provinciale, dove, tra le altre cose la vendemmia 2020 sembra essere davvero ottima in termini di qualità’’. Si apre così la ...

