Elezioni Albano 2020: candidati a Sindaco, liste consiglieri, quando e come si vota

Elezioni Albano 2020, ci siamo. Fra poche ore gli elettori saranno chiamati alle urne per il rinnovo del consiglio comunale. Quattro i candidati alla carica di Sindaco. Nel Lazio si voterà in undici comuni con popolazione legale superiore alla soglia dei 15.000 abitanti con il sistema elettorale maggioritario a doppio turno.

Elezioni amministrative Albano 2020: i candidati a Sindaco

Questi i candidati alla carica di Sindaco:
Valentini Bruno (Partito Comunista)
Orciuoli Matteo Mauro (Lega, Insieme per Pavona, Forza Italia, Area Democratica per Orciuoli, La Città Albano Laziale, Movimento Futuro Italia, Fratelli ...

