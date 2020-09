Don Roberto ucciso a Como | saluto davanti a San Rocco | poi l' ultimo viaggio in Valtellina

Pontifex_it : Preghiamo insieme alla comunità comasca per don Roberto Malgesini, testimone fino al martirio della carità verso i… - AnnalisaChirico : Il tunisino che ha ammazzato don Roberto, un sacerdote colpevole di aiutare gli ultimi, era un irregolare. Doveva e… - SimoPillon : Ovviamente secondo la stampa il clandestino che ha uccisi don Roberto ha 'problemi psichiatrici', come la tipa che… - SamGibili1 : RT @BelpietroTweet: Quando l'assassino è un immigrato, scatta la gara a scaricare le responsabilità su altri. Nel caso di don Roberto, hann… - EfisioErriu : RT @unoscribacchino: Il sindaco di Como che dichiara il lutto per don Roberto è lo stesso che lo multava perché sfamava i poveri. https://… -

Il pubblico ministero Massimo Astori ha assegnato l’incarico per l’autopsia sul corpo di don Roberto Malgesini, il prete degli ultimi martirizzato a pochi passi dalla chiesa di San Rocco, in centro a ...Ridha Mahmoudi, il 53enne tunisino arrestato per l'omicidio di don Roberto Malgesini, ha cambiato completamente versione. Interrogato questa mattina in carcere dal giudice per le indagini preliminari ...(ANSA) - COMO, 17 SET - Ridha Mahmoudi, il 53enne tunisino arrestato per l'omicidio di don Roberto Malgesini, ha cambiato completamente versione. Interrogato questa mattina in carcere dal giudice per ...