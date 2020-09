Diletta Leotta pubblica il suo primo libro: “Mai esistito un mio video intimo, mi sono sentita violata. Ho subito ricatti e minacce” (Di giovedì 17 settembre 2020) Diletta Leotta allunga la lista delle donne famose dello spettacolo che hanno deciso di raccontare la propria vita con un libro. Il 22 settembre esce, infatti, “Scegli di sorridere”, in cui il volto di Dazn e conduttrice radiofonica a “105 Take Away” su Radio 105 racconta anche episodi spiacevoli della sua vita dal furto di immagini private ai ricatti e gli attacchi alla sua immagine. Diletta Leotta a Tv Sorrisi e Canzoni spiega perché ha deciso di svelarsi, mettendo tutto nero su bianco. “Dopo anni in cui il silenzio mi sembrava il modo migliore di reagire, ho deciso di raccontare la mia versione dei fatti – racconta Diletta Leotta – Ci ho riflettuto nei mesi del lockdown, quando ho avuto il tempo per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 17 settembre 2020)allunga la lista delle donne famose dello spettacolo che hanno deciso di raccontare la propria vita con un. Il 22 settembre esce, infatti, “Scegli di sorridere”, in cui il volto di Dazn e conduttrice radiofonica a “105 Take Away” su Radio 105 racconta anche episodi spiacevoli della sua vita dal furto di immagini private aie gli attacchi alla sua immagine.a Tv Sorrisi e Canzoni spiega perché ha deciso di svelarsi, mettendo tutto nero su bianco. “Dopo anni in cui il silenzio mi sembrava il modo migliore di reagire, ho deciso di raccontare la mia versione dei fatti – racconta– Ci ho riflettuto nei mesi del lockdown, quando ho avuto il tempo per ...

