Coronavirus, studio made in Italy: proteina target contro “effetti killer” (Di giovedì 17 settembre 2020) Infiammazione, vasculite, trombosi. contro la ‘triade nera’ che può manifestarsi nelle infezioni da nuovo Coronavirus, associata al rischio di complicanze gravi e potenzialmente mortali, la ricerca italiana scopre “un possibile bersaglio terapeutico” e un’arma per colpirlo: “Anticorpi monoclonali non ancora testati sull’uomo, ma già in sperimentazione sugli animali”. Ne parla all’Adnkronos Salute Antonino Mazzone, direttore del Dipartimento Area medica dell’Asst Ovest Milanese, ospedale di Legnano. Il target individuato è una proteina che si chiama CD11b, che appartiene alla famiglia delle integrine e che potrebbe rivelarsi cruciale – auspica Mazzone – nello sviluppo di una terapia futura “in grado di guarire il danno ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 17 settembre 2020) Infiammazione, vasculite, trombosi.la ‘triade nera’ che può manifestarsi nelle infezioni da nuovo, associata al rischio di complicanze gravi e potenzialmente mortali, la ricerca italiana scopre “un possibile bersaglio terapeutico” e un’arma per colpirlo: “Anticorpi monoclonali non ancora testati sull’uomo, ma già in sperimentazione sugli animali”. Ne parla all’Adnkronos Salute Antonino Mazzone, direttore del Dipartimento Area medica dell’Asst Ovest Milanese, ospedale di Legnano. Ilindividuato è unache si chiama CD11b, che appartiene alla famiglia delle integrine e che potrebbe rivelarsi cruciale – auspica Mazzone – nello sviluppo di una terapia futura “in grado di guarire il danno ...

fattoquotidiano : Mangiare al ristorante sembra essere l’attività, tra quelle nei luoghi pubblici, che mette più a rischio di contagi… - stanzaselvaggia : Il più grande studio mondiale sulla plasmaterapia sviluppato da inizio pandemia dice che la plasmaterapia non funzi… - SkyTG24 : Coronavirus, secondo uno studio cinese gli anticorpi decadono dopo un mese - bah_dis : RT @AlfaUNO11: @Giandom84354994 In classe di mio figlio ho diffuso questo studio di INAIL, UniSiena e Asl Toscana Nord. - EsanumIT : Secondo uno studio recente i bambini con #COVID__19, anche senza sintomi, sono in grado di rilasciare particelle vi… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus studio Coronavirus: studio italiano, più rischi morte se marker infarto è alto Tiscali.it Coronavirus: studio italiano, più rischi morte se marker infarto è alto

Lo studio, coordinato da scienziati del reparto di Cardiologia dell'Asst Spedali Civili-università degli Studi di Brescia - riferiscono dall'Irccs San Raffaele di Roma - ha arruolato pazienti con ...

Stesso peso per diritto studio e salute

Scuola, Colamaria (Udicon): prevalga buon senso. Sicurezza, marcia indietro in qualsiasi momento. Corigliano-Rossano (Cs), Giovedì 17 agosto 2020 – Nuovo anno scolastico 2020-2021, la garanzia del dir ...

Coronavirus. Dalle allergie agli occhiali da vista, cosa può proteggere dal Covid

Del coronavirus, ogni giorno che passa, la scienza conosce qualcosa in più. È ben chiaro, per esempio, come il Covid - di per sé una malattia dai sintomi lievi nella stragrande maggioranza di chi ne v ...

Lo studio, coordinato da scienziati del reparto di Cardiologia dell'Asst Spedali Civili-università degli Studi di Brescia - riferiscono dall'Irccs San Raffaele di Roma - ha arruolato pazienti con ...Scuola, Colamaria (Udicon): prevalga buon senso. Sicurezza, marcia indietro in qualsiasi momento. Corigliano-Rossano (Cs), Giovedì 17 agosto 2020 – Nuovo anno scolastico 2020-2021, la garanzia del dir ...Del coronavirus, ogni giorno che passa, la scienza conosce qualcosa in più. È ben chiaro, per esempio, come il Covid - di per sé una malattia dai sintomi lievi nella stragrande maggioranza di chi ne v ...