Coronavirus, il Tar dà ragione a Cirio: in Piemonte si continuerà a misurare la temperatura degli studenti nelle scuole (Di giovedì 17 settembre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie del 17 settembreA spuntarla, per ora, è il governatore del Piemonte, Alberto Cirio. Nella regione si continuerà a misurare la temperatura corporea degli studenti all’inizio delle lezioni, almeno fino al 14 ottobre quando la causa verrà discussa in Camera di Consiglio. Il Tar, infatti, quest’oggi ha respinto la richiesta di sospensiva d’urgenza avanzata dai ministri dell’Istruzione Lucia Azzolina e della Salute Roberto Speranza contro la delibera del presidente Cirio per il contenimento del Coronavirus. Secondo il Tar, la decisione di respingere la sospensiva si basa sul fatto che l’ordinanza della Regione Piemonte non ha affatto ... Leggi su open.online (Di giovedì 17 settembre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie del 17 settembreA spuntarla, per ora, è il governatore del, Alberto. Nella regione si continuerà alacorporeaall’inizio delle lezioni, almeno fino al 14 ottobre quando la causa verrà discussa in Camera di Consiglio. Il Tar, infatti, quest’oggi ha respinto la richiesta di sospensiva d’urgenza avanzata dai ministri dell’Istruzione Lucia Azzolina e della Salute Roberto Speranza contro la delibera del presidenteper il contenimento del. Secondo il Tar, la decisione di respingere la sospensiva si basa sul fatto che l’ordinanza della Regionenon ha affatto ...

MediasetTgcom24 : Il Tar dà ragione al Piemonte su misurazione temperatura a scuola #coronavirus - MaryamSenada : Coronavirus, stop del Tar ai test obbligatori per chi arriva in Sardegna - fracot54 : Scuola e coronavirus, nello scontro tra Regione e Governo Cirio vince il primo round al Tar - Stefaniaugo77 : RT @Open_gol: Coronavirus, il Tar dà ragione a Cirio: in Piemonte si continuerà a misurare la temperatura degli studenti nelle scuole https… - infoitinterno : Scuola e coronavirus, nello scontro tra Regione e Governo Cirio vince il primo round al Tar -