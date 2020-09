“Copriti, hai la gonna”: la dirigente scolastica spiega cosa i maschi devono dire alle femmine a scuola (Di giovedì 17 settembre 2020) Adelaide D’Amelia è la dirigente scolastica del Terzo Istituto Comprensivo di Francavilla Fontana: fino a pochi giorni fa nessuno sapeva chi fosse. Poi ha avuto una bella idea. Disporre che a scuola gli studenti del suo istituto indossassero tutti delle divise. E fin qui se ne poteva anche parlare. Ma poi la D’Amelia ha deciso che il dress code prevedesse per le studentesse solo gonna e collant. La cintura di castità per fortuna non è compresa nel pacchetto che costa 35 euro. I genitori si sono arrabbiati molto, non tanto per il costo di una divisa di cui in una scuola statale si potrebbe fare a meno, ma perché ovviamente il fatto che nel 2020 bambine e ragazzine a scuola siano costrette a indossare la gonna sembra perlomeno un po’ da boomer. La ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 17 settembre 2020) Adelaide D’Amelia è ladel Terzo Istituto Comprensivo di Francavilla Fontana: fino a pochi giorni fa nessuno sapeva chi fosse. Poi ha avuto una bella idea. Disporre che agli studenti del suo istituto indossassero tutti delle divise. E fin qui se ne poteva anche parlare. Ma poi la D’Amelia ha deciso che il dress code prevedesse per le studentesse solo gonna e collant. La cintura di castità per fortuna non è compresa nel pacchetto che costa 35 euro. I genitori si sono arrabbiati molto, non tanto per il costo di una divisa di cui in unastatale si potrebbe fare a meno, ma perché ovviamente il fatto che nel 2020 bambine e ragazzine asiano costrette a indossare la gonna sembra perlomeno un po’ da boomer. La ...

Noovyis : (“Copriti, hai la gonna”: la dirigente scolastica spiega cosa i maschi devono dire alle femmine a scuola) Playhitm… - _beaphoenix_ : RT @alesaura: Per carità raga io mi riferisco al concetto di divisa in generale che non è assolutamente femmina=gonna e soprattutto non esi… - dylettama : @SI_sinistra @NFratoianni @fattoquotidiano “Copriti, hai la gonna” - arabistaanonima : 'Copriti, hai la gonna: può sollevarsi' 'Fatte 'e cazze tuoje' - T_Roox : RT @dylettama: “Copriti, hai la gonna” -

Ultime Notizie dalla rete : “Copriti hai